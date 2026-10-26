"Впереди серьезный разговор": в администрации Путина цинично высказались о перемирии в Олешках
Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области планируется гуманитарное прекращение огня для эвакуации мирных жителей. В Кремле выразили надежду на соблюдение режима тишины, но заявили о продолжении массированных ударов по Украине.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался публично комментировать подробности переговорного процесса. По его словам, разглашение деталей может помешать потенциальному мирному урегулированию войны.
Что говорят россияне о переговорах и Олешках?
В Москве утверждают, что для достижения окончательных договоренностей сторонам предстоит пройти сложный путь.
Представитель Кремля подчеркнул, что предстоящие переговоры будут сопряжены с огромным количеством нюансов, однако не уточнил, какие именно вопросы остаются нерешенными.
В то же время в России цинично подтвердили намерение и в дальнейшем наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эти заявления звучат на фоне публичных обсуждений возможного дипломатического урегулирования конфликта.
Гуманитарная операция в изолированном городе
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о согласовании гуманитарной миссии по разблокированию Олешек. Операция должна обеспечить гражданское население лекарствами и продуктами питания, а также дать возможность людям выехать из опасной зоны.
Ситуация в городе остается критической из-за сплошного заминирования подъездных путей российскими военными. Олешки фактически находятся в полной изоляции, а местные жители исчерпали собственные запасы продовольствия.
Что было известно ранее?
Напомним, ранее мы писали, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией могут состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.
Кроме того, на нашем сайте сообщалось, что в Олешках удалось достичь временного режима тишины при поддержке первой леди США Мелании Трамп.