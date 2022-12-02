Совершенно кремлевский сценарий, – Мусиенко объяснил, почему Лукашенко заявляет о наступлении НАТО

Заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о якобы угрозе наступления от НАТО – это абсолютно кремлевский сценарий. Россия может затеять конфронтацию с Альянсом через Беларусь, чтобы сесть за масштабные переговоры.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия и ранее готовила для Беларуси роль плацдарма и площадки для конфронтации с НАТО.

К теме Лукашенко могут отравить в Москве, – Арестович о срочной поездке в Путин

Об этом свидетельствуют многие факторы, среди которых – размещение военных на брестском полигоне, который ближе к Польше, чем Украина. Ранее были разговоры о перемещении ядерного оружия из России до Беларуси. На это президент Анджей Дуда четко сказал, что тогда следует разместить американское ядерное оружие в Польше.

У Путина есть три пути

Как отмечает Мусиенко, сейчас у Путина есть три сценария развития ситуации. О первом ему не раз намекают Соединенные Штаты – вывести войска из Украины и прекратить войну, пока не будет поздно.

Второй – продолжать биться лбом в войне против Украины и потерпеть еще большее военное поражение. А третий вариант – достаточно специфический.

Третий – попробовать эскалацию и конфронтацию против НАТО. Как полагает российское руководство, а они не всегда рационально и логически мыслит, это может заставить США и НАТО сесть за переговоры с Россией. И можно тогда будет выбить определенные уступки,

– отметил Мусиенко.

В этом смысле, Россия готова затянуть Беларусь в масштабную войну и воевать не регулярной российской армией, а определенными контингентами. Однако пока нельзя сказать, что существующая группировка в Беларуси готова к каким-либо конфронтациям.

Путин может затеять конфронтацию с НАТО с помощью Беларуси: смотрите видео

Лукашенко жалуется на НАТО