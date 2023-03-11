Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. В частности, Виктор Орбан заявил, что хоть и в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, однако отношения между Европой и Россией могут не восстановиться после окончания войны.

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Такое положение вещей, мол, заставляет Венгрию "адаптироваться". Потому, по словам венгерского премьера, Будапешту важно тщательно продумать, какие отношения поддерживать с Россией в ближайшие 10 – 15 лет. Клочок считает, что такое заявление является хорошей новостью для Украины.

"Орбан попал в крепкие "тиски" Европейского Союза. Это означает, что ЕС нашел ключи и механизмы влияния на венгерского премьера, чтобы он хотя бы в публичной плоскости менял риторику", – отметил политический эксперт.

Орбан боится потерять власть

Однако не следует считать, что премьер Венгрии в душе стал глубоко проевропейским.

Орбан продолжает смотреть в сторону Владимира Путина. Но он прекрасно понимает, что в таком случае (поддержки России – 24 Канал) лишится власти,

– сказал Клочок.

Он добавил, что венгерский премьер под страхом потери власти начал декларировать "европейскость" Венгрии перед теми же избирателями, которые за него проголосовали. Заявления Орбана могут повлиять на мнение этих людей.

"Происходит переворот в сознании венгров, которые толерировали российскую агрессию. Ведь для них Орбан – не просто лидер общественного мнения, а фактически их вождь", – отметил политический эксперт.

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Почему важен визит Орбана в Украину

Клочок подчеркнул, что в идеологическом смысле антироссийские заявления Орбана сверхважны. Ведь он – не очень порядочный политик, засветившийся во многих неприятных историях и поддерживавший путинскую агрессию в Украине.

По словам политического эксперта, важно, что эти слова от премьера Венгрии прозвучали на фоне его возможного визита в Киев.

Отлично, что визит Орбана в Украину состоится. Его физическое присутствие в Украине будет свидетельствовать о том, что Венгрия не выпадет из "семьи" ЕС. Это очень хорошо, потому что нам не нужен еще один пророссийский анклав,

– отметил Клочок.

Он выразил надежду, что в ближайшее время ЕС сможет повлиять и на позицию еще одной декларирующей пророссийские взгляды страны – Сербии.

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