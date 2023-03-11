Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Зокрема, Віктор Орбан заявив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з Росією, однак відносини між Європою та Росією можуть не відновитися після закінчення війни.
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Такий стан речей, мовляв, змушує Угорщину "адаптуватися". Тому, за словами угорського прем'єра, Будапешту важливо ретельно продумати, які стосунки підтримувати з Росією у найближчі 10 – 15 років. Клочок вважає, така заява є гарною новиною для України.
"Орбан потрапив у міцні "лещата" Європейського Союзу. Це означає, що ЄС знайшов ключі та механізми впливу на угорського прем'єра, аби він хоча б у публічній площині змінював риторику", – зазначив політичний експерт.
Орбан боїться втратити владу
Однак не варто вважати, що прем'єр Угорщини у душі став глибоко проєвропейським.
Орбан і далі дивиться у бік Владіміра Путіна. Але він чудово розуміє, що у такому випадку (підтримки Росії – 24 Канал) позбудеться влади,
– сказав Клочок.
Він додав, що угорський прем'єр під страхом втрати влади почав декларувати "європейськість" Угорщини перед тими ж виборцями, які за нього проголосували. Заяви Орбана можуть вплинути на думку цих людей.
"Відбувається зсув у свідомості угорців, які толерували російську агресію. Адже для них Орбан є не просто лідером суспільної думки, а фактично їхнім вождем", – зазначив політичний експерт.
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Чому важливий візит Орбана до України
Клочок наголосив, що в ідеологічному сенсі антиросійські заяви Орбана є надважливими. Адже він – не дуже порядний політик, який засвітився у багатьох неприємних історіях, толеруючи путінську агресію в Україні.
За словами політичного експерта, також важливо, що ці слова від прем'єра Угорщини прозвучали на тлі його можливого візиту до Києва.
Дуже добре, що візит Орбана в Україну відбудеться. Його фізична присутність в Україні свідчитиме про те, що Угорщина не випаде з "сім'ї" ЄС. Це дуже добре, тому що нам не потрібен ще один проросійський анклав,
– зазначив Клочок.
Він висловив сподівання, що найближчим часом ЄС зможе вплинути й на позицію ще однієї країни, яка декларує проросійські погляди, – Сербії.
Скандальні заяви Віктора Орбана: коротко
- Прем'єр-міністр Угорщини системно демонструє свою проросійську позицію та намагається схилити Україну та світ до переговорів з країною-агресором.
- Зокрема, наприкінці лютого Віктор Орбан визнав, що Росія не зможе перемогти, адже за Україну став весь цивілізований світ. Втім, він додав, що Росія є ядерною державою, яку не можна "заганяти в кут", бо це може "спровокувати" Владіміра Путіна почати ядерну війну.
- Раніше Віктор Орбан заявляв, що війна в Україні – це конфлікт не між арміями добра і зла, а "між двома слов'янськими країнами, які воюють між собою". Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Захід має припинити підтримувати один з таборів "чужої війни".