Об этом 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, отметив, что не нужно слишком эмоционально реагировать на такие высказывания и впадать в истерику. Это ни к чему хорошему не приведет.

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Как воспринимать заявление Папы

Стоит осознавать, что не все в мире, к сожалению, поддерживают Украину. В контексте Папы явно есть определенные люди, которые могут нашептывать ему пророссийские нарративы. Ватикан регулярно попадает в неудобные ситуации.

Для меня здесь ничего нового. Вот говорят, что очередной скандал. Ватикан уже живет в таком дискурсе не первое столетие. У него есть свои цели. И очень часто они не совпадают с целями других государств. В том числе и с украинскими целями. Папа хоть и является главой государства, но он совсем не политик. У него классическая христианская позиция, что нужно прекратить войну, не поставлять оружие и тому подобное,

– сказала Филипович.

В концепции Римско-католической церкви нет понятия справедливой войны. Хотя там есть о том, что народ имеет право на самоопределение. И сейчас Украина как раз занимается самоопределением. К сожалению, это происходит таким жертвенным способом.

Украина предложила не совсем удобный и понятный для Папы способ этого самоопределения. Но другого варианта у нас нет. Россия сама напала на Украину.

Я бы предлагала разделить событие самого интервью и реакцию на него. Папа сказал то, что сказал. Он выражает позицию, которая многим не нравится в Ватикане. Его точка зрения – не коллективное мнение. Реакция на его высказывания есть. И выражают ее не только наши церкви. Недавно прочитала реакцию итальянских журналистов, которые очень осудили. Они сказали, что Папа своими "бредовыми пацифистскими идеями" отстал от жизни,

– подчеркнула религиовед.

Своим заявлением Папа поставил в неудобное положение саму церковь. И римо-католики, и греко-католики были вынуждены оправдываться от этого заявления. Несмотря на это, стоит дождаться полной версии интервью, которую опубликуют где-то 20 марта. Папа предлагает быть просто хорошим христианином, но, очевидно, он очень далек от контекста, в котором находятся украинцы. Поэтому и звучат такие странные заявления.

Заявление Папы Римского: коротко