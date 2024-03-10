Про це 24 Каналу розповіла релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович, зауваживши, що не потрібно аж надто емоційно реагувати на такі висловлювання та впадати в істерику. Це ні до чого доброго не приведе.

До теми "Мужність білого прапора": усе, що відомо про скандальну заяву Папи Римського

Як сприймати заяву Папи

Варто усвідомлювати, що не всі у світі, на жаль, підтримують Україну. У контексті Папи явно є певні люди, які можуть нашіптувати йому проросійські наративи. Ватикан регулярно потрапляє в незручні ситуації.

Для мене тут нічого нового. От кажуть, що черговий скандал. Ватикан вже живе в такому дискурсі не перше століття. У нього є свої цілі. І дуже часто вони не збігаються з цілями інших держав. Зокрема й з українськими цілями. Папа хоч і є главою держави, але він зовсім не політик. У нього класична християнська позиція, що потрібно припинити війну, не постачати зброю тощо,

– сказала Филипович.

У концепції Римо-католицької церкви немає поняття справедливої війни. Хоча там є про те, що народ має право на самовизначення. І зараз Україна саме займається самовизначенням. На жаль, це відбувається у такий жертовний спосіб.

Україна запропонувала не зовсім зручний та зрозумілий для Папи спосіб цього самовизначення. Але іншого варіанту ми не маємо. Росія сама напала на Україну.

Я би пропонувала розділити подію самого інтерв'ю та реакцію на неї. Папа сказав те, що сказав. Він висловлює позицію, яка багатьом не подобається у Ватикані. Його точка зору – не колективна думка. Реакція на його висловлювання є. І висловлюють її не лише наші церкви. Недавно прочитала реакцію італійських журналістів, які дуже засудили. Вони сказали, що Папа своїми "брєдовими пацифістськими ідеями" відстав від життя,

– підкреслила релігієзнавиця.

Своєю заявою Папа поставив у незручне становище саму церкву. І римо-католики, і греко-католики були змушені виправдовуватися від цієї заяви. Попри це, варто дочекатися повної версії інтерв'ю, яку опублікують десь 20 березня. Папа пропонує бути просто добрим християнином, але, очевидно, він дуже далекий від контексту, у якому перебувають українці. Тому й звучать такі дивні заяви.

Заява Папи Римського: коротко