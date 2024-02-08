Правнучка летчика – Дарья Богданова сделала провокационное заявление, которое возмутило граждан страны-агрессора, это 24 Каналу рассказал майор ВСУ Игорь Чечеринда. Он отметил, что сейчас эта история является "хедлайнером" российского интернета.

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Возмущению россиян нет предела

До полномасштабного вторжения 35-летняя правнучка Чкалова спокойно жила в России. К тому же на территории страны-террориста женщину уважали и даже приглашали на мероприятия памяти ее "легендарного прадеда".

Однако после российского вторжения в Украину Дарья Богданова выехала в Бельгию. Стоит отметить, что она еще и имеет гражданство Израиля.

Сейчас правнучка героя СССР призвала цивилизованный мир ударить по Москве ядерным оружием. К тому же она сказала, что готова оказать финансовую помощь и занимается сбором донатов, я так понимаю на реализацию своей идеи,

– сказал Чечеринда.

После такого заявления все зазомбированное российское интернет-сообщество взорвалось от возмущения. Граждане страны-агрессора не могут поверить, как правнучка Валерия Чкалова может призвать мир к ядерному удару по столице России.

Возмущение не утихают уже второй день подряд,

– отметил майор ВСУ.

По его мнению, это тоже знаковая вещь, что даже "легендарные личности", которые связаны с мифами и легендами российской пропаганды, понимают, что с Москвой надо что-то делать радикально и главное – с ее режимом.

Это очевидная вещь. Хотя, конечно, ядерное оружие никто не будет применять,

– добавил Чечеринда.

Вероятно, после таких призывов Кремль быстро сотрет из истории достижения Валерия Чкалова и сделает его врагом Советского Союза.

Победобесие пропагандистов

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в агонии в очередной раз угрожает ударом по Европе. В частности, по аэропорту в польском городе Жешув.

По словам пропагандиста, экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с территории Украины. Для подтверждения своих слов Киселев показал заявление военно преступника Владимира Путина об этом.