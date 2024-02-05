Об этом пропагандист сказал в эфире передачи "Вести недели". Видео его высказываний появилось в соцсетях, информирует 24 Канал.

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Угрозы от рупора Кремля

Киселев рассказал, что экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с территории Украины. Чтобы "подтвердить" свои слова, пропагандист показал заявление главы Кремля Владимира Путина об этом.

По словам Киселева, заряжают, наводят и осуществляют пуски из систем Patriot в Украине якобы американцы.

К такому выводу пропагандист пришел из-за того, что Patriot – это современная, дорогая система противовоздушной обороны, каждый пуск ракеты из которого стоит от 3 до 8 миллионов долларов.

"Украинцам здесь не доверяют", – сказал Киселев.

Он заявил, что американским военным в Киеве и тем, кто "дистанционно ведет украинцами войну против России", предоставлено оружие и "широкие полномочия", а ответственность за последствия его применения с них снята.

Подытожил свою речь Киселев угрозой нанести военный удар по территории Польши.

"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и в дальнейшем будет сходить с рук. Но где тогда остановиться? Какой механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, который является основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью", – сказал Киселев.

Угрозы Киселева: смотрите видео

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