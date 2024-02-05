Про це пропагандист сказав в етері передачі "Вісті тижня". Відео його висловлювань з'явилось в соцмережах, інформує 24 Канал.
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Погрози від рупора Кремля
Кісельов розповів, що експертиза начебто "точно встановила", що літак Іл-76 збила американська система Patriot з території України. Щоб "підтвердити" свої слова, пропагандист показав заяву очільника Кремля Владіміра Путіна про це.
За словами Кісельова, заряджають, наводять та здійснюють пуски із систем Patriot в Україні нібито американці.
До такого висновку пропагандист дійшов через те, що Patriot – це сучасна, дорога система протиповітряної оборони, кожен пуск ракети з якого коштує від 3 до 8 мільйонів доларів.
"Українцям тут не довіряють", – сказав Кисельов.
Він заявив, що американським військовим у Києві та тим, хто "дистанційно веде українцями війну проти Росії", надано зброю та "широкі повноваження", а відповідальність за наслідки її застосування з них знято.
Підсумував свою промову Кисельов погрозою завдати воєнного удару по території Польщі.
"У США чомусь вважають, що швидко проходячи з одного вікна Овертона в інше і провокуючи Росію все більше, їм це й надалі сходитиме з рук. Але де тоді зупинитись? Який механізм гальмування? Якщо залишилися лише військово-технічні методи, тоді як варіант польський аеродром Жешув, який є основною перевалочною базою для західної зброї для України, стає дедалі очевиднішою ціллю", – сказав Кисельов.
Погрози Кісельова: дивіться відео
Падіння російського Іл-76: останні новини
- У Бєлгородській області вранці 24 січня збили літак Іл-76.
- Росіяни одразу ж вигадали версію, що, мовляв, на цьому повітряному судні перебували наші військовополонені, яких мали обміняти.
- Буданов заявив, що Росія надала недостатньо доказів для підтвердження своїх заяв щодо авіакатастрофи з літаком Іл-76.
- Андрій Юсов розповів, що обмін 31 січня – це майже завершення того обміну, який мав відбутися 24 січня. Повернули всіх, кого мали, окрім тих 65 українців, яких Росія оголосила загиблими. Він зауважив, що Україна зверталася із запитами щодо передачі тіл. Наразі російська сторона не погоджується на це.
- Після падіння Іл-76 омбудсмен Дмитро Лубінець одразу звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, однак відповіді немає. За його словами, комітет не вимагає від Росії жодної інформації щодо полонених.