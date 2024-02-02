Якщо росіяни перевозили на борту полонених, то мали повідомити МКЧХ. Як зазначив Лубінець, ефективної реакції він організації з унікальним мандатом захисту прав військовополонених Україна не отримала.
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МКЧХ не виконує обов'язків
Дмитро Лубінець розповів, що після того, як Росія оприлюднила "список полонених", що нібито були на збитому Іл-76, він терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він хотів отримати відповідь, чи справді Росія перевозила цим літаком військовополонених українців. У такому разі МКЧХ мали повідомити.
Однак комітет досі не відповів на запит України. За словами Лубінця, структура нічого не вимагає від росіян.
На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян. Я дуже сподіваюсь, що перебуваючи тут у США, в країні, яка є найбільшим донором МКЧХ, нам вдасться спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста,
– сказав Уповноважений з прав людини.
За його словами, якщо у світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, він неї очікують максимально швидкої ефективної реакції. Однак її не було.
Полонені та Іл-76
- Військовий літак Іл-76 впав у Бєлгородській області 24 січня. Одразу після того, як повітряне судно впало, російські пропагандисти почали вигадувати, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених, які мали прямувати на обмін.
- Однак ця версія під великим сумнівом. Як зазначив голова ГУР Олексій Буданов, окупанти не показали поля, всипані трупами, останками – вони мали це показати, щоб довести провину України. Але цього немає.
- Рідні полонених, які нібито перебували на Іл-76 переглянули відео з місця трощі, яке опублікували російські пропагандисти. Родичі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних. Водночас в оприлюдненому списку були імена військових, яких вже обміняли.