Якщо росіяни перевозили на борту полонених, то мали повідомити МКЧХ. Як зазначив Лубінець, ефективної реакції він організації з унікальним мандатом захисту прав військовополонених Україна не отримала.

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МКЧХ не виконує обов'язків

Дмитро Лубінець розповів, що після того, як Росія оприлюднила "список полонених", що нібито були на збитому Іл-76, він терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він хотів отримати відповідь, чи справді Росія перевозила цим літаком військовополонених українців. У такому разі МКЧХ мали повідомити.

Однак комітет досі не відповів на запит України. За словами Лубінця, структура нічого не вимагає від росіян.

На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян. Я дуже сподіваюсь, що перебуваючи тут у США, в країні, яка є найбільшим донором МКЧХ, нам вдасться спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста,

– сказав Уповноважений з прав людини.

За його словами, якщо у світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, він неї очікують максимально швидкої ефективної реакції. Однак її не було.

Полонені та Іл-76