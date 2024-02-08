Правнучка льотчика – Дарія Богданова зробила провокаційну заяву, яка обурила громадян країни-агресора, це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Ігор Чечеринда. Він зауважив, що зараз ця історія є "хедлайнером" російського інтернету.

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Обуренню росіян немає меж

До повномасштабного вторгнення 35-річна правнучка Чкалова спокійно жила в Росії. До того ж на теренах країни-терориста жінку шанували та навіть запрошували на заходи пам'яті її "легендарного прадіда".

Однак після російського вторгнення в Україну Дарія Богданова виїхала до Бельгії. Варто зазначити, що вона ще й має громадянство Ізраїлю.

Зараз правнучка героя СРСР закликала цивілізований світ вдарити по Москві ядерною зброєю. До того ж вона сказала, що готова надати фінансову допомогу й займається збором донатів, я так розумію на реалізацію своєї ідеї,

– мовив Чечеринда.

Після такої заяви вся зазомбована російська інтернет-спільнота вибухнула від обурення. Громадяни країни-агресора не можуть повірити, як правнучка Валерія Чкалова може закликати світ до ядерного удару по столиці Росії.

Обурення не вщухають вже другий день поспіль,

– зазначив майор ЗСУ.

На його думку, це теж знакова річ, що навіть "легендарні особистості", які пов'язані з міфами та легендами російської пропаганди, розуміють, що з Москвою треба щось робити радикально і головне – з її режимом.

Це очевидна річ. Хоча, звичайно, ядерну зброю ніхто не застосовуватиме,

– додав Чечеринда.

Ймовірно, після таких закликів Кремль швидко зітре з історії здобутки Валерія Чкалова й зробить його ворогом Радянського Союзу.

Побєдобєсіє пропагандистів

Російський пропагандист Дмітрій Кісельов в агонії вкотре погрожує ударом по Європі. Зокрема, по аеропорту в польському місті Жешув.

За словами пропагандиста, експертиза начебто "точно встановила", що літак Іл-76 збила американська система Patriot з території України. Для підтвердження своїх слів Кісельов показав заяву військово злочинця Владіміра Путіна про це.