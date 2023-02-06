Об этом 24 Каналу рассказал грузинский политолог Гело Васадзе. По его словам, это заявление адресовано Западу и непосредственно западным элитам. Цель достаточно проста – продемонстрировать, что сама Зурабишвили не связана с грузинскими властями, которые в определенном смысле лояльно относятся к России.

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Заявление сделано неправильно

Как подчеркнул Васадзе, это заявление чрезвычайно неуместное. Оно особенно неверное по содержанию. Понятно, что никакого мирного соглашения не будет. Предстоит только капитуляция России.

Если у россиян будет вариант остаться на оккупированных территориях, это будет значить, что война не закончена. Военные действия могут быть завершены выводом на границы. Но это не мир, а перемирие на 5 или 10 лет. Так или иначе война не закончится, пока Россия существует как империя,

– заметил Васадзе.

Кроме этого, Зурабишвили хочет дистанцироваться от нынешних грузинских властей. Она прекрасно понимает всю ущербность ситуации.

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Президент могла бы продемонстрировать другие шаги, чтобы отмежеваться от власти. К примеру, помиловать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили по трем уголовным делам. За четвертым этого пока сделать не получится, ведь его затягивают. Однако такой шаг помог бы приблизить освобождение Саакашвили.

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