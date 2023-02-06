Про це 24 Каналу розповів грузинський політолог Гело Васадзе. За його словами, ця заява адресована Заходу та безпосередньо західним елітам. Мета досить проста – продемонструвати, що сама Зурабішвілі не пов'язана з грузинською владою, яка в певному сенсі лояльно ставиться до Росії.

До теми Ця ідея з Москви: політолог з Грузії пояснив мету відновлення авіасполучення

Заява зроблена неправильно

Як наголосив Васадзе, ця заява є надзвичайно недоречною. Вона особливо неправильна за змістом. Зрозуміло, що ніякої мирної угоди не буде. Має бути лише капітуляція Росії.

Якщо в росіян буде варіант залишитися на окупованих територіях, то це означатиме, що війна не закінчена. Військові дії можуть завершитися виведенням на кордони. Але це не мир, а перемир'я на 5 чи 10 років. Так чи інакше війна не закінчиться, поки Росія існує як імперія,

– зауважив Васадзе.

Окрім цього, Зурабішвілі хоче дистанціюватися від теперішньої грузинської влади. Вона прекрасно розуміє усю ущербність ситуації.

Грузія може відновити авіасполучення з Росією: дивіться відео

Президентка могла б продемонструвати інші кроки, щоб відмежуватися від влади. До прикладу, помилувати колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі за трьома кримінальними справами. За четвертою цього поки що зробити не вийде, адже її затягують. Однак такий крок допоміг би наблизити звільнення Саакашвілі.

Новини Грузії: останні події