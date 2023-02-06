Про це 24 Каналу розповів грузинський політолог Гело Васадзе. Крім того, Грузія повільно публічно страчує Саакашвілі, бо Путін ненавидить його.

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Ідея Москви, а Тбілісі не проти

Васадзе зазначив, що про ідею відновити авіасполучення з Грузією заговорили в Москві, але чому у Тбілісі вже не мовчки погоджуються – це вже інше питання. Заговорили тому що у Грузії проросійська влада. Про це прекрасно знають на Заході.

Чи відновиться авіасполучення, чи ні – це вже інше питання. Не факт, що воно відновиться. Однак найголовніше, чому Росія про це заговорила,

– зауважив грузинський політолог.

Він додав, що в Росії на це є 3 причини:

Лаврову, і загалом Кремлю, треба створити якусь позитивну історію, що не всі проти них, не всі засуджують. Тим паче, що з Грузією та ж історія, що з Україною. Москва буде говорити, мовляв, які розумні у владі у Грузії.

Росія прекрасно розуміє, що ці всі рухи дратують Київ.

Грузія вже перебуває в "чорному бараку" Росії, про що можна було зрозуміти й раніше.

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Ідеальний стан для Грузії

За словами грузинського політолога, що у Грузії – ідеальний стан насправді. Є домовленість про асоціацію з Євросоюзом. Грузія – член "Рамштайну". Водночас можна експортувати хоч і не санкційний товар і не напряму в Росію, а те, що йде через країни, з якими в Росії спільний митний простір.

"Це та ж Вірменія, той же Казахстан, той же Киргизстан тощо. Треба добре розуміти найголовнішу річ. Росія адаптовується, й еліти багатьох країн, зокрема, Грузії, беруть у цьому участь. Захід і Україна нічого не можуть з цим зробити, не можуть вживати відповідних заходів, щоб не дозволяти Росії адаптовуватись", – наголосив Васадзе.

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