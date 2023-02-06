Об этом 24 Каналу рассказал грузинский политолог Гело Васадзе. Кроме того, Грузия медленно публично казнит Саакашвили, потому что Путин ненавидит его.

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Идея Москвы, а Тбилиси не против

Васадзе отметил, что об идее возобновить авиасообщение с Грузией заговорили в Москве, но почему в Тбилиси уже не молча соглашаются – это уже другой вопрос. Заговорили потому, что в Грузии пророссийские власти. Об этом прекрасно знают на Западе.

Восстановится ли авиасообщение или нет – это уже другой вопрос. Не факт, что оно возобновится. Однако самое главное, почему Россия об этом заговорила,

– заметил грузинский политолог.

Он добавил, что у России на это есть 3 причины:

Лаврову, и вообще Кремлю, нужно создать некую позитивную историю, которую не все против них, не все осуждают. Тем более что с Грузией та же история, что с Украиной. Москва будет говорить, мол, умны во власти в Грузии.

Россия прекрасно понимает, что все эти движения раздражают Киев.

Грузия уже находится в "черном бараке" России, о чем можно было понять и раньше.

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Идеальное состояние для Грузии

По словам грузинского политолога, что в Грузии – идеальное состояние на самом деле. Есть договоренность об ассоциации с Евросоюзом. Грузия – член "Рамштайна". В то же время, можно экспортировать хоть и не санкционный товар и не напрямую в Россию, а то, что идет через страны, с которыми в России общее таможенное пространство.

"Это та же Армения, тот же Казахстан, тот же Кыргызстан и т.д. Надо хорошо понимать самую главную вещь. Россия адаптируется, и элиты многих стран, в частности, Грузии, принимают в этом участие. Запад и Украина ничего не могут с этим поделать, не могут принимать соответствующие меры, чтобы не позволять России адаптироваться», – подчеркнул Васадзе.

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