Заявили, что не будут брать пленных: в ВСУ прокомментировали дерзкое заявление Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские наемники больше не будут пленять украинских защитников. В ВСУ прокомментировали это заявление.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона прокомментировал заявление Пригожина. Об этом пишет 24 канал.

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Вагнеровцы перешли все красные линии

Череватый подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" – это абсолютно террористическая группировка. Он сравнил наемников Пригожина с ИГИЛом, который не соблюдает никаких требований и правил ведения войны, никаких международных конвенций.

Он отметил, что вагнеровцы издеваются и пытают не только украинских военных, но и свой личный состав.

Они перешли все красные линии. Пригожин понимает, что у него уже более чем достаточно врагов, не только в России, но и во всем мире. Поэтому он считается такими эксцентричными заявлениями. Как элемент привлечения внимания,

– заметил Череватый.

По словам Череватого, видео казней, которые вагнеровцы показывали, только усиливают жажду мести и уничтожение врага.

Он отметил, что Украина соблюдает все правила ведения войны. Более того, Череватый подчеркнул, что украинские военные защищают свою страну, тогда как россияне пришли захватить чужие земли.

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