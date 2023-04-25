Заявили, что не будут брать пленных: в ВСУ прокомментировали дерзкое заявление Пригожина
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские наемники больше не будут пленять украинских защитников. В ВСУ прокомментировали это заявление.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона прокомментировал заявление Пригожина. Об этом пишет 24 канал.
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Вагнеровцы перешли все красные линии
Череватый подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" – это абсолютно террористическая группировка. Он сравнил наемников Пригожина с ИГИЛом, который не соблюдает никаких требований и правил ведения войны, никаких международных конвенций.
Он отметил, что вагнеровцы издеваются и пытают не только украинских военных, но и свой личный состав.
Они перешли все красные линии. Пригожин понимает, что у него уже более чем достаточно врагов, не только в России, но и во всем мире. Поэтому он считается такими эксцентричными заявлениями. Как элемент привлечения внимания,
– заметил Череватый.
По словам Череватого, видео казней, которые вагнеровцы показывали, только усиливают жажду мести и уничтожение врага.
Он отметил, что Украина соблюдает все правила ведения войны. Более того, Череватый подчеркнул, что украинские военные защищают свою страну, тогда как россияне пришли захватить чужие земли.
В России обнаружили массовое захоронение вагнеровцев
- Напомним, что недавно в Новосибирске обнаружили огромное кладбище с погибшими на войне в Украине вагнеровцами. Об этом информируют российские телеграм-каналы. На опубликованном видео видно, что огромная территория у березового леса заполнена свежими могилами с характерными желто-красными венками.
- Отмечают, что десятки убитых боевиков Пригожина похоронили на Гусинобродском кладбище.
- Один из кварталов кладбища заполнен могилами с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (преимущественно конец 2022 и первые месяцы 2023-го).