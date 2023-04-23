"Не верю": в сети высмеяли заявление Пригожина басню о сыне спикера Путина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова якобы был его наемником. Он утверждает, что Николай якобы был артиллеристом. В сети уже отреагировали на это.

Пригожин также заявил, что Николай под другим именем служил в составе его подразделения в Луганске, где был заряжающим транспортно-заряжающую машину. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Заявление Пригожина о сыне Пескова

Пропагандистские издания даже показали фото, которое якобы должно стать подтверждением слов Пригожина. Однако на опубликованном фото ничего не понятно. Там изображен мужчина с закрытым лицом, стоящим среди руин.



РосСМИ утверждают, что это сын Пескова / Скриншот

"Песков ко мне обратился за советом летом, потому что его сын собрался ехать на войну, и отказать его от этого было бесполезно. В Министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе или пошел бы на мясо" – сказал Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнера" утверждает, что взял сына чиновника к себе по фальшивым документам, сменив фамилию, имя и отчество, однако причину этого он не объяснил.

По словам Пригожина, никто из членов расчета "Урагана" не знал о том, что папа Николая является каким-нибудь чиновником. Единственное, чем отличался Николай от всех – "знанием английского и умным видом".

Реакция сети

Однако в сети мало в это верят, пользователи высмеяли доклад Пригожина. Там заметили, что опубликованное фото выглядит типично Подмосковье, что артиллеристы с автоматами не бегают. Также поинтересовались, кто будет отвечать за подделку документов.

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