Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что это очень распространенное явление в истории войн.

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Провокация от россиян

Военный эксперт согласился, что россияне могут положить все свои усилия в эти дни на штурм тех районов Бахмута, которые им еще не удалось захватить. Поэтому любые слова или заявления противника нужно тщательно анализировать.

"Есть такая поговорка: как нельзя опереться на воду, так нельзя верить россиянам. На мой взгляд, это было не что иное, как попытка заманить нас украинцев в ловушку. Очень распространенное явление в ведении войн. В 1648 году казаки выиграли блестящую битву под Корсунем, организовав полякам очень качественную заходку, введя их в заблуждение и показав, что они якобы слабы. Именно на это противник пытается спровоцировать нас", – пояснил спикер.

Петр Черник о заявлении Пригожина: смотреть видео

Он добавил, что россияне очень боятся украинского контрнаступления, поэтому будут делать все, чтобы Силы обороны допустили ошибку.

Они хотят, чтобы мы сделали нелогичный, неправильный шаг, который может повредить нам. Никуда они не денутся. Если Пригожин отойдет, то тут же в мгновение ока на его место станут другие подразделения. Скажем, остатки их (российских – 24 Канал) десантных войск,

– предположил он.

Заявление Пригожина: что известно