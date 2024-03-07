"Бельгия возникла благодаря России": в Европарламенте отреагировали на дикое заявление Путина

Российский диктатор заявил, что Бельгия возникла благодаря России. Литовский евродепутат от "Renew Europe" Пятрас Ауштрявичус отреагировал на скандальное заявление Путина.

Представитель Европарламента считает, что российское руководство целенаправленно манипулирует фактами и это можно рассматривать как информационную атаку на Запад. Об этом он сообщил в комментарии 24 Канала.

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Реакция Запада на заявление Путина

Ауштрявичус убежден, что Путин целенаправленно манипулирует историческими фактами.

Он (Путин – 24 канал) – руководитель страны, который манипулирует фактами и показывает свою некомпетентность. Но в этом есть смысл. Он делает это специально и целенаправленно,

– сказал Ауштрявичус.

Европарламентарий вспомнил и интервью Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. Он считает, что тогда российский президент представил себя профессором по истории, перекрутив ее. Ауштрявичус усматривает в этом информационную атаку на Запад.

Это делается целенаправленно, чтобы создавать миф, что Россия стоит за всем и без нее мир, особая Европа не может существовать

– сказал он.

Евродепутат считает, что такие заявления в сторону Бельгии появились после намерений передать замороженные активы. Ауштрявичус называет это своеобразным запугиванием и отмечает, что КГБ никогда не спит.

На заявление Путина отреагировали и западные СМИ. В частности издание Politico назвало Путина "главным российским псевдоисториком" и отметило, что его заявление о возникновении Бельгии является очередным "уроком искаженной истории".

Politico отмечает, что такие комментарии Путина могут быть неслучайными. Ведь есть веские причины, почему Путин разъярен из-за Бельгии. Сейчас большинство замороженных активов хранится именно в этой стране. Сейчас продолжаются горячие дискуссии о том, чтобы использовать эти средства на помощь Украине.