Глава Кремля заявил, что якобы каждый день в российские военкоматы приходят 1500 "добровольцев". Блогер и политолог Сергей Запорожский отметил 24 Каналу, что, если у Путина так все "хорошо", то, мол, в чем проблема, чтобы отпустить домой своих вояк.

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"В чем тогда проблема отпустить домой не 300 тысяч мобилизованных, а допустим всех, кто хочет, из мобилизованных? Всех, кто выжил. Их же мобилизовали не 2, не 3 миллиона. "Всего 300 тысяч", – сказал блогер.

Политолог предполагает, что живых и целых россиян осталось максимум 150 тысяч. Мол, в чем тогда проблема, если есть столько "желающих" воевать против Украины.

Он же этого не делает. Не может себе позволить. Не может себе позволить пустить 100 или 200 тысяч "в поход" на Киев или Харьков. Нет у него этого ресурса,

– подчеркнул Запорожский.

Такие заявления президента страны-агрессора о якобы "большом количестве добровольцев" рассчитаны на то, чтобы психологически давить, в частности, на украинское общество.

Заявления Путина на "прямой линии"