Очільник Кремля заявив, що буцімто щодня до російських військкоматів приходить 1500 "добровольців". Блогер та політолог Сергій Запорожський зазначив 24 Каналу, що, якщо у Путіна так все "добре", то, мовляв, у чому проблема, аби відпустити додому своїх вояк.

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"У чому тоді проблема відпустити додому не 300 тисяч мобілізованих, а, припустимо усіх, хто хоче, із мобілізованих? Усіх, хто вижив. Їх же мобілізували не 2, не 3 мільйони. "Усього 300 тисяч", – сказав блогер.

Політолог припускає, що живих та цілих росіян із цієї кількості залишилося максимум 150 тисяч. Мовляв, у чому тоді проблема, якщо є стільки "охочих" воювати проти України.

Він же не робить цього. Не може собі дозволити. Не може собі дозволити пустити 100 чи 200 тисяч "у похід" на Київ чи Харків. Немає у нього цього ресурсу,

– наголосив Запорожський.

Такі заяви президента країни-агресорки про буцімто "велику кількість добровольців" розраховані на те, аби психологічно тиснути, зокрема, на українське суспільство.

Заяви Путіна на "прямій лінії"