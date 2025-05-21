Скоро "доиграется": почему Путин именно сейчас заговорил о Сумах
- Диктатор Путин уже посягает на Сумскую область. Об этом шла речь на его совещании с чиновниками из Курской области.
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что Путин хочет уничтожить украинскую государственность и захватить как можно больше земель. Нужно наносить максимальные потери врагу.
Диктатор Путин теперь посягает и на Сумскую область. Чиновники из Курской области уже просили его "оккупировать хотя бы Сумы". Так россияне могут "доиграться".
Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Недавно состоялось совещание Путина с чиновниками из Курской области, где те просили его захватить оккупировать Сумы, что порадовало диктатора.
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Почему Путин заговорил о Сумах
Как отметил Кузан, всегда нужно помнить о главной цели России. Они хотят уничтожить украинскую государственность. Эта цель имеет определенные этапы. И понятно, что Путин хочет захватить Сумскую область, которая является прифронтовым регионом.
В этом контексте становится понятно, насколько важной была операция ВСУ в Курской области. Она позволила сбить российское наступление на Сумщине. А еще – дала время, чтобы подготовить линии обороны в нашем регионе.
Россияне полезут настолько далеко, насколько у них будет хватать возможностей. И остановятся там, где их остановят. Курская операция была прекрасным примером реализации контрмер. Наше командование хорошо знает о планах врага. И там уже принимают все необходимые меры,
– сказал Кузан.
Сейчас главная задача украинцев – продолжать поддерживать армию. Важно, чтобы враг испытывал как можно большие потери, чтобы в конце концов он не смог наступать. Путин хочет посягать на всю Украину. Но так он скоро доиграется.
Наша задача на этом пути – не бояться, что где-то будет потерян какой-то километр. Главное, сколько врага мы поразили и какова цена такой потери. Повысив эту цену, мы сможем истощить врага и сделать его попытки наступления бесперспективными,
– подчеркнул Кузан.
Добавим, Украинский центр безопасности и сотрудничества объявил сбор на РЭБ для бойцов из 156 ОМБр. Присоединяйтесь по ссылке на монобанке или по QR-коду.