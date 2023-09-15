Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что заявление Путина об украинских АЭС – это оправдание за свои военные преступления, которые он уже совершил на украинских ядерных объектах.
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Путин боится еще одного ордера на арест
Как отметил Шейтельман, Россия уже совершила ряд военных преступлений на украинских ядерных объектах. В первую очередь, еще в начале полномасштабного вторжения оккупанты украли сотни компьютеров и другой техники, которая отслеживала состояние саркофага на Чернобыльской АЭС.
Тогда же захватчики били из танка по Запорожской АЭС. А сейчас там представители МАГАТЭ фиксируют все военные преступления оккупантов и представляют это в своих отчетах.
Думаю, у Путина большие опасения, что эти преступления тянут на новый ордер из Гааги. На ЗАЭС сидит МАГАТЭ и все фиксирует в своих отчетах. Там прямо написано, что представители Росатома через угрозы достигли этого и этого, чем нарушили безопасность. Также они разместили там оружие,
– заметил Шейтельман.
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Ситуация в России: коротко
- Диктатор Владимир Путин в очередной раз наговорил многие бредни на Восточном экономическом форуме. Он утверждал, что ФСБ захватила "украинских диверсантов", желавших взорвать российскую высоковольтную линию. А потом начал обвинять, что Запад якобы провоцирует Россию бить по украинским ядерным объектам.
- Украинские военные уже уничтожили более 271 тысячи российских оккупантов. Только за минувшие сутки, 14 сентября, на "концерт Кобзона" отправились еще 470 захватчиков.
- Кроме того, Путин встретился с диктатором из КНДР Ким Чен Ином. А недавно руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что Северная Корея уже полтора месяца передает оружие России.