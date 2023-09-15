Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що заява Путіна про українські АЕС – це виправдання за власні воєнні злочини, які він вже вчинив на українських ядерних об'єктах.

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Путін боїться ще одного ордеру на арешт

Як наголосив Шейтельман, Росія вже вчинила низку воєнних злочинів на українських ядерних об'єктах. Насамперед ще на початку повномасштабного вторгнення окупанти вкрали сотні комп'ютерів та іншої техніки, яка відстежувала стан саркофага на Чорнобильській АЕС.

Тоді ж загарбники гатили з танку по Запорізькій АЕС. А зараз там представники МАГАТЕ фіксують усі воєнні злочини окупантів і подають це у своїх звітах.

Думаю, Путін має великі побоювання, що ці злочини тягнуть на новий ордер з Гааги. На ЗАЕС сидить МАГАТЕ та все фіксує у своїх звітах. Там прямо написано, що представники Росатому через погрози досягли оцього і оцього, чим порушили безпеку. Також вони розмістили там зброю,

– зауважив Шейтельман.

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Ситуація в Росії: коротко