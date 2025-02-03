Не сигнал Киеву, и даже не Кремлю: для чего Рубио заговорил о последствиях войны для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война отбросила Украину на 100 лет назад, энергетика разрушена, а украинцы выезжают за границу и могут не вернуться. Его обращение направлено не на Киев и даже не на Кремль.

Предположительно, таким образом Рубио пытается подготовить американцев к длительной поддержке Украины. Чтобы потом, как предположила в эфире 24 Канала политолог-американистка Александра Филиппенко, у них не возникало претензий к администрации Дональда Трампа.

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Слова Рубио направлены на американцев

Американистка предположила, что госсекретарь США Марко Рубио осторожно готовит американцев к тому, что и в дальнейшем нужно будет помогать Украине. Помощь может касаться восстановления украинского государства, в частности инфраструктуры.

Это подготовка, чтобы американцы не удивлялись и не предъявляли администрации Дональда Трампа его слова о том, что он закончит войну и Америка будет тратить деньги только на себя,

– отметила Филиппенко.

Если администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась показать помощь как свою победу. Нынешняя команда, наоборот, несколько мрачно описывает ситуацию. Они стремятся подготовить избирателей Трампа к тому, что помощь Украине может продолжаться долгое время.

Скажут, что ситуация очень сложная. Инфраструктура разрушена. Рубио же говорит, что "из-за агрессии России, Путин напал, российская армия все это сделала". Соответственно нужно достичь мира, который бы не был нарушен через короткое время,

– объяснила Александра Филиппенко.

Рубио, возможно, хотел погрузить американское общество в то, что происходит в Украине. Поскольку не все следили за событиями, которые происходили с 2014 года, и не понимают, что Россия напала не впервые. Поэтому госсекретарь США и заявляет, что война отбросила Украину на 100 лет назад, чтобы не возникало вопросов, почему США будут продолжать ее поддерживать.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пригласил государственного секретаря США Марко Рубио посетить Украину. По его словам, только так можно увидеть последствия российской агрессии.