Скандальные заявления Сикорского: повлияют ли выборы в Польше на поддержку Украины

Польшу потряс мощный дипломатический скандал. Бывший глава МИД и Минобороны Радослав Сикорский вдруг заявил, что польские власти в начале полномасштабной войны якобы задумывались о "разделе Украины". На Сикорского мгновенно обрушился шквал критики в Польше, ведь экс-министр фактически озвучил один из любимых нарративов российской пропаганды.

Масштабное осуждение слов Сикорского как со стороны польского правительства, так и со стороны гражданского общества позволяет выдохнуть. Однако следует учитывать, что накануне выборов в Сейм Польши манипуляции на тему Украины все чаще будут становиться центральным вопросом во внутренней политической борьбе. 24 Канал проанализировал, как эта внутриполитическая борьба может повлиять на масштабную поддержку Украины.

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Как в Польше отреагировали на слова Сикорского

В интервью Radio ZET Радослава Сикорского спросили по поводу его теории о том, что думает правящая партия "Право и Справедливость" о разделе Украины. Сикорский в ответ не только не отрицал эту несуразную теорию, а наоборот заявил, что польские власти якобы действительно рассматривали такой вариант в первые дни вторжения.

Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что, возможно, Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное,

– сказал Сикорский.

Скандальные слова Сикорского сразу же осудил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава правительства подчеркнул, что экс-главе МИД следует взвешивать свои слова, а не повторять тезисы российской пропаганды. Моравецкий также призвал польскую оппозицию откреститься от слов Сикорского.

Глава Исполнительного комитета правящей партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский припомнил экс-министру еще один громкий эпизод, также связанный с его политикой по отношению к Украине.

Речь идет о 2014 году и Революции Достоинства, когда Сикорский озвучил не менее шокирующие слова тогдашней украинской оппозиции.

Замглавы МИД Павел Яблонский написал, что Сикорский повторяет ложь российского министра иностранных дел Лаврова и других российских пропагандистов.

Польские активисты также начали активно ставить вопрос, а был ли вообще Сикорский трезв, когда озвучивал "планы правительства Польши по разделу Украины", а также прямо спрашивали, действительно ли политик получает деньги из Кремля за подобные высказывания, ведь это уже не первый раз, когда Сикорский прямо играет на руку России и их пропаганде.

Польский журналист Кшиштоф Фозетт напомнил о решении Сикорского об "открытом пограничном движении между Польшей и Калининградом, а также о его "Спасибо, США", когда Сикорский фактически обвинил американцев в подрыве газопровода "Северный поток".

Возмущение в польском сегменте соцсетей дошло до той точки, когда Сикорского начали прямо призывать отказаться от своей политической карьеры.

Проблема также состоит в том, что Радек Сикорский не просто посредственный польский политик или чиновник, он возглавлял МИД Польши, а также Минобороны, а значит, должен осознавать последствия подобных заявлений. В конце концов создается впечатление, что это было сказано умышленно, однако не понятно, на какую внутреннюю аудиторию такие слова были нацелены, ведь львиная часть польской оппозиции, к которой относится и "Гражданская платформа" – партия самого Сикорского, неоднократно высказывались в поддержку Украины.

, что в Кремле очень обрадовались скандальному заявлению экс-главы МИД и, конечно же, сразу отреагировали. Там обрадовались, что якобы нашли "официальные" подтверждения, которые российская пропаганда проталкивала последние месяцы.

В то же время официальной реакции Украины на заявление польского политика по состоянию на сегодняшний день нет. Реакции не высказывали ни министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ни посол Украины в Польше Василий Зварыч, ни президент Украины Владимир Зеленский. Также нет реакции и от посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Что известно о Сикорском и его отношении к Украине

Свою активную политическую карьеру Радослав Сикорский начал в 2005 году. Он получил мандат как беспартийный кандидат, однако с помощью действующей правящей партии "Право и Справедливость". Впоследствии он вступил в должность министра обороны Польши, но уже в 2007 подал в отставку, как говорит сам политик, из-за конфликта с тогдашним главой разведки.

В том же 2007 году Сикорский был назначен министром иностранных дел в первом правительстве Дональда Туска – экс-премьера и председателя партии "Гражданская платформа", ныне являющейся основной оппозиционной силой "ПиС". В конце концов основную часть своей политической карьеры Радек Сикорский построил именно в "Гражданской платформе", к которой он относит себя и сейчас.

Впрочем, проблема заключается не во внутренних разногласиях между польскими политиками, ведь эти вопросы остаются на усмотрение самих поляков. Самого Туска и приближенного к нему Радослава Сикорского уже долго обвиняют в отходе от политики поддержки Украины.

В 2017 году тогдашний глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о секретном документе о переходе его страны к пророссийскому курсу. Его подписали еще в 2008 году и назвали. На тот момент к нему имели доступ только четыре человека, среди которых тогдашний глава правительства Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский.

Авторы этого документа утверждают, что "Россия имеет для Запада большую экономическую и политическую ценность, Москва ведет мощную борьбу с исламским терроризмом, а запасы природных ресурсов могут существенно усилить экономику западного мира". В то же время подход к Украине там предлагают "реалистический" и "дружественно-критический". Фактически вместо реальной интеграции Украины в западное сообщество в документе было предложено создать искусственные институциональные связи.

При этом, Радек Сикорский в 2011 году получил орден Ярослава Мудрого от тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Можно предположить, что это символическая награда, ведь такая практика используется во многих странах мира, а сам Сикорский имеет подобные награды и от других стран. Впрочем, Янукович наградил Сикорского "За значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, реализацию международных гуманитарных программ, многолетнюю плодотворную общественную деятельность". Какой вклад сделал Сикорский в преодоление Чернобыльской катастрофы 1986 года, остается загадкой.



Радослав Сикорский получает орден Ярослава Мудрого от Януковича / AFP

В этом году этучто вполне логично. Среди глав МИД в списке рядом с Сикорским на орден стоит, чья политическая направленность совершенно очевидна. Какие заметные для Украины "гуманитарные программы" или "общественную деятельность" реализовывал Сикорский – тоже непонятно. В сочетании с документом о переходе Польши на пророссийскую политику эта награда выглядит как

Уже через несколько лет Сикорский попал в скандал из-за своего обращения к украинской оппозиции, которое звучало скорее как угроза, чем совет урегулировать ситуацию на Майдане.

Впоследствии, в одном из своих интервью, Сикорский также признался, что во время визита Дональда Туска в Москву 20 октября 2014 года президент России Владимир Путин предлагал ему оккупировать западную часть Украины. Путин утверждал, что Украина – искусственное образование, а Львов – вообще польский город. В конце концов Сикорский признал, что ошибался. Впрочем, зная риторику Владимира Путина, поверить в подобное предложение довольно просто, а вместе с последними заявлениями Сикорского не понятно, насколько серьезно в тогдашнем польском правительстве восприняли подобное "предложение", ведь Сикорский заявил тогда, что Туск не ответил, потому что "знал, что его записывают".



Дональд Туск и Владимир Путин / Фото newspix.pl

После начала полномасштабного вторжения России в Украину от Сикорского прозвучали несколько громких проукраинских заявлений.

К примеру, он прямо заявил, что после нарушения Россией Будапештского меморандума Запад вполне может подарить Украине ядерное оружие. В конце концов, партия "Гражданская платформа" также декларирует, что каким бы ни был результат выборов, поддержка Украины со стороны Польши сохранится на высоком уровне.

Учитывая уровень общественной поддержки Украины в Польше, вероятно, подобные заявления являются частью популистского политического пиара, однако окончательно станет понятно, когда завершатся выборы в польский Сейм.

Какое влияние будут иметь польские выборы на поддержку Украины

2023 год станет для Польши одним из самых интригующих, ведь партия власти "Право и справедливость" понемногу сдает позиции, а оппозиция набирает обороты, образуя мощную коалицию. Результат этих выборов может повлиять и на отношения Польши с Украиной, однако и правящая партия, и оппозиция уверяют во всеобъемлющей поддержке нашего государства.

В 2015 году партия "Право и справедливость" вырвала победу у "Гражданской платформы", что было совершенно очевидно, ведь на тот момент парламент при их председательстве уже отработал два срока.Впрочем, немногие ожидали, что победа "ПиС" будет с таким большим отрывом. Уже в 2019 году ПиС повторила результат, однако оппозиции удалось закрепить свои позиции в парламенте.

Впрочем, опросы, которые проводили социологи в 2022 году, показывают, что общественность на этот раз предпочитает оппозиционные силы. Поддержка "ПиС" уже давно упала ниже 40% и едва преодолевает отметку в 35%. Вместо этого популярность "Гражданской коалиции", которую также возглавляет бывший премьер Дональд Туск, наоборот растет.

Согласно опросам, на этот раз парламент будет более неоднородным, особенно в части политических программ, потому что на места в Сейме, кроме двух основных кандидатов, претендуют еще несколько партий: центристская "Польша 2050", "Левые", аграрная "Польская крестьянская партия" и ультраправая "Конфедерация", которые вполне способны преодолеть необходимый пятипроцентный барьер



Динамика рейтинга польских партий / Инфографика Politico

Большинство аналитиков совпадают с мнением, что оппозиционной коалиции все же удастся получить преимущество в польском Сейме, однако оно будет не абсолютным.При этом до 2025 года им также придется управлять страной совместно с президентом от "ПиС" Анджеем Дудой, у которого через 2 года истекает последний возможный срок. Правящая партия надеется на лучшее, ведь после зимы должны отойти на второй план энергетические проблемы страны, а при поддержке президента и СМИ "ПиС" еще может наверстать утраченные политические баллы.

Основная баталия в польской политической жизни, скорее всего, будет вестись вокруг внутренних вопросов, таких, как право на аборты и конфликт между Европейским Союзом и Польшей, где ЕС критикует Польшу за несовершенную судебную систему Туск был главой Европейского Совета и президентом Европейской народной партии в Европарламенте, а значит, он будет активно продвигать компромисс с ЕС, обвиняя своих оппонентов в евроскептицизме.

При этом оппозиции вряд ли удастся быстро реализовать свой замысел, ведь президент Дуда все еще имеет право вето на любые решения Сейма, одобренные малым большинством депутатов.

Главной же проблемой для Украины остается то, станет ли вопрос поддержки нашего государства подниматься во время предвыборной гонки, а также будет ли вокруг Украины спор в будущем польском парламенте, какую форму он бы не принял после выборов.

Учитывая бэкграунд Дональда Туска и последние заявления Радослава Сикорского, следует быть готовыми, что подобные скандальные заявления будут время от времени раздаваться от польских политиков. Впрочем, не следует также преувеличивать вес подобных высказываний для польского общества, которое, судя по всему, полностью осознает всю опасность со стороны России и вряд ли позволит своим политикам прямо проводить антиукраинскую политику.