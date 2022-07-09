Политические интриги, – политолог сказал, повлияет ли запрос Спартц по Ермаку на поддержку Украины

Член американского Конгресса Виктория Спартц обратилась с провокационной просьбой к Джо Байдену, чтобы он проверил возможные связи главы ОП Андрея Ермака с россией. Эксперты полагают, что это просто политические интриги.

Об этом 24 каналу сказал политолог Владимир Фесенко. Он говорит, что сейчас очевидно, что это были такие выдумки.

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Что известно о запросе Спартц по Ермаку

Виктории Спартц обратилась к Джо Байдену, и этот запрос попал в сеть. Там говорится о "разнообразной разведывательной информации о действиях Ермака в Украине и его вероятных связях с россией".

Заметим, что отрывок, в котором она упоминает Андрея Ермака, прикрыт черной плашкой. Но упоминание о нем содержится в общем описании его письма.

На эту просьбу Спартц у Байдена уже отреагировали в украинском МИД. Спикер министерства Олег Николенко сказал, что его удивило заявление конгрессвумен. Он убежден, что ее заявления – это нескрываемая попытка вернуть в американскую политику нарративы, которые распространяет Россия.

Кроме того, советник попросил ее не препятствовать механизмам предоставления нашему государству военной помощи от США. Мол, Спартц стремится усилить бюрократизацию этого процесса.

Повлияет ли эта ситуация на помощь от США

По мнению политолога, это существенно не повлияет на помощь США.

Владимир Фесенко подчеркнул, что в принципиальных вопросах по военной поддержке Украины существует двухпартийный консенсус. Когда приезжают американские конгрессмены – там есть и республиканцы и демократы.

Интересно, что в республиканской партии некоторые сторонники Трампа говорят, что нужно делать аудит средств, выделяемых Украине. Они не выступают против, но говорят, что нужно провести проверку,

– заметил он.

По его словам, это уместно, но здесь главное, чтобы темпы снабжения не замедлялись.

"К тому же не деньги передают в Украину, а уже оружие. Сейчас передают лишь определенные суммы, чтобы компенсировать дефицит бюджета", - сказал Фесенко.

Политолог считает, что существенных негативов не будет и это не поколебает двухпартийную поддержку США.

В общем, эксперт говорит, что уже 5 месяц идет война россии против Украины, и мы видела Ермака в разных ситуациях, он активно сотрудничает с американской стороной.

Сейчас очевидно, что это были такие выдумки. И это использовалось в интригах политических противников команды Зеленского. Хотя у самого Ермака, думаю, тоже много недоброжелателей,

– ответил он

Что касается запроса Спартц, то Владимиру Фесенко кажется, что это не политическая игра, но в этом есть две интриги:

"С одной стороны, это попытка противников команды Зеленского или, возможно, противников самого Ермака, снова поднять эту тему через американских конгрессменов. Вероятно, Спартц получила эту информацию от кого-то из украинской оппозиции".

"С другой стороны, здесь есть и межпартийное противостояние американцев. Эта тема может использоваться для критики нынешней администрации, но вряд ли этот запрос приведет к политическим последствиям".

Фесенко о письме Спартц по Ермаку и поддержке Украины: видео



К слову, вице-премьер Ирина Верещук заявила, что тональность письма госпожи Спартц выглядят странно. Верещук обратилась к "некоторым украинским деятелям", которые якобы стоят за этим письмом. Она говорит, чтобы они прекратили это и занялись чем-то полезным для защиты Украины от врага или просто не мешали.