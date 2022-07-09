Про це 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко. Він каже, що зараз очевидно, що це були такі вигадки.

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Що відомо про запит Спартц щодо Єрмака

Вікторії Спартц звернулася до Джо Байдена, і цей запит потрапив у мережу. Там мовиться про "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з росією".

Зауважимо, що уривок, в якому вона згадує Андрія Єрмака, прикритий чорною плашкою. Але згадка про нього міститься у загальному описі її листа.

На це прохання Спартц до Байдена вже відреагували в українському МЗС. Спікер міністерства Олег Ніколенко сказав, що його здивувала заява конгресвумен. Він переконаний, що її заяви – це неприхована спроба повернути в американську політику наративи, які поширює росія.

Крім того, радник попросив її не перешкоджати механізмам надання нашій державі військової допомоги від США. Мовляв, Спартц прагне посилити бюрократизацію цього процесу.

Чи вплине ця ситуація на допомогу від США

На думку політолога, це суттєво не вплине на допомогу від США.

Володимир Фесенко наголосив, що у принципових питаннях щодо військової підтримки України існує двопартійний консенсус. Коли приїжджають американські конгресмени – там є і республіканці і демократи.

Цікаво, що в республіканській партії деякі прихильники Трампа кажуть, що треба робити аудит коштів, які виділяють Україні. Вони не виступають проти, але кажуть, що треба провести перевірку,

– зауважив він.

За його словами, це доречно, але тут головне, щоб темпи постачання не сповільнювалися.

"До того ж, не гроші передають в Україну, а вже зброю. Зараз передають лише певні суми, щоб компенсувати дефіцит бюджету", – сказав Фесенко.

Політолог вважає, що суттєвих негативів не буде і це не похитне двопартійну підтримку США.

Загалом експерт каже, що вже 5 місяць йде війна росії проти України, і ми бачила Єрмака в різних ситуаціях, він активно співпрацює з американською стороною.

Зараз очевидно, що це були такі вигадки. І це використовувалося в інтригах політичних противників команди Зеленського. Хоча в самого Єрмака, думаю, теж багато недоброзичливців,

– відповів він

Щодо запиту Спартц, то Володимиру Фесенку здається, що це не політична гра, але в цьому є дві інтриги:

"З одного боку, це намагання противників команди Зеленського чи, можливо, противників самого Єрмака, знову підняти цю тему через американських конгресменів. Ймовірно, Спартц отримала цю інформацію від когось з української опозиції".

"З іншого боку, тут є і міжпартійне протистояння американців. Ця тема може використовуватися для критики нинішньої адміністрації, але напряд цей запит призведе до політичних наслідків".

Фесенко про лист Спартц щодо Єрмака та підтримку України: відео



До слова, віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що тональність листа пані Спартц мають дивний вигляд. Верещук звернулася до "деяких українських діячів", які нібито стоять за цим листом. Вона каже, щоб вони припинили це та зайнялися чимось корисним для захисту України від ворога, або просто не заважали.