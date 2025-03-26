Трамп начинает признавать, что Россия тянет время: в чем может быть опасность

Дональд Трамп уже даже заговорил, что Россия может затягивать время относительно мирных переговоров. Такое поведение Путина достаточно ожидаемо. Но вот последствия могут быть достаточно тревожными.

Об этом 24 Каналу рассказал профессор политологии Университета Бейлор Сергей Куделя, заметив, что мирные переговоры действительно продвигаются медленно. И Трамп начинает это осознавать.

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Что может сделать Трамп

Как отметил Куделя, Трамп прекрасно понимает, что 24 часа было совсем недостаточно для прекращения такой войны. И может такое произойти, что его каденции не хватит на окончательное урегулирование ситуации.

Сейчас президент США ищет версии, чтобы оправдать отсутствие быстрого результата. И если все будет и дальше продвигаться медленно, то ситуация может кардинально измениться. Уже неоднократно звучали предположения, что Трамп хотел бы Нобелевскую премию мира.

Тут есть определенная опасность. Если Трамп увидит, что быстрого результата достичь невозможно; что Нобелевской премии по миру не будет, то он может забыть об этой войне. Игнорировать ее. Отстраниться и оставить ее на европейцев. Это – пессимистическое развитие событий для Украины,

– отметил Куделя.

Такая ситуация усложнит возможность Украины для обороны. Очевидно, что параллельно Россия попытается договориться с Соединенными Штатами о хотя бы каком-то снятии санкций. А это поможет им восстанавливать военный потенциал.

Напомним, недавно Трамп заметил, что Россия действительно может затягивать мирные переговоры. Однако президент США вообще не стал это осуждать или как-то давить на Путина. По его словам, он сам неоднократно использовал такую тактику.