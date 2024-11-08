Работа уже запущена: на какие шаги может пойти Трамп по войне в Украине

Понятно, что новый президент США Дональд Трамп не сможет прекратить войну за 24 часа. Но процесс поиска решений уже начался.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что заявление Трампа об окончании войны за 24 часа – это обычные предвыборные обещания. Так быстро не получится все организовать.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Свитан, вполне вероятно, что Трамп создаст определенную группу, где будут разрабатывать решения по войне в Украине. Туда вполне могут пригласить и представителей нашего государства, которые будут продвигать наши интересы. Вполне вероятно, что о работе такой группы уже будет слышно в ближайшее время.

Сейчас Трамп не имеет никакого плана. Он будет работать над тем, чтобы разработать реальный вариант прекращения войны. Но каким он будет – сложно пока что-то прогнозировать.

План будет только разрабатываться. Им не получится остановить войну за 24 часа. Это реально сделать разве что, если нас сразу принимают в НАТО, а затем размещают ядерное оружие на нашей территории. Понятно, что такого сейчас не будет. Сейчас Трамп готовится, а потом уже будут решения,

– сказал Свитан.

Напомним, что Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Там отметили, что это был конструктивный звонок. Оба президента направлены на достижение конкретных результатов.