Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що заява Трампа про закінчення війни за 24 години – це звичайні передвиборчі обіцянки. Так швидко не вийде все організувати.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Світан, цілком ймовірно, що Трамп створить певну групу, де розроблятимуть рішення щодо війни в Україні. Туди цілком можуть запросити й представників нашої держави, які просуватимуть наші інтереси. Цілком ймовірно, що про роботу такої групи вже буде чутно найближчим часом.

Зараз Трамп не має ніякого плану. Він працюватиме над тим, аби розробити реальний варіант припинення війни. Але яким він буде – складно поки щось прогнозувати.

План буде лише розроблятися. Їм не вийде зупинити війну за 24 години. Це реально зробити хіба що, якщо нас одразу приймають в НАТО, а потім розміщують ядерну зброю на нашій території. Зрозуміло, що такого зараз не буде. Зараз Трамп готується, а потім вже будуть рішення,

– сказав Світан.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Там відзначили, що це був конструктивний дзвінок. Обидва президенти спрямовані на досягнення конкретних результатів.