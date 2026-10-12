Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал абсурдное заявление Дональда Трампа о необходимости нового лидера в Украине. Чиновник заявил, что у Владимира Зеленского якобы отсутствует политическая воля для прекращения войны.

В Москве подчеркивают необходимость принятия сложных решений и признания так называемых "реалий на местах" для достижения мирного урегулирования. Об этом чиновник рассказал в беседе с пропагандистскими СМИ.

Что сказали в Москве?

Пресс-секретарь президента России утверждает, что именно украинская власть должна взять на себя ответственность за прекращение боевых действий. По его словам, глава Белого дома считает приход нового руководителя в Киеве необходимым условием для достижения договоренностей.

Трамп сказал, что, по его мнению, пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для прекращения этой войны,

– цинично заявил Песков.

Представитель Кремля утверждает, что якобы украинская сторона отказывается от шагов в направлении деэскалации. В то же время он подчеркнул, что для российского руководства принципиальным остается признание "реалий на местах" и мирное урегулирование. Почему же тогда страна-агрессор усилила удары по мирному населению, Песков не объяснил.

Напомним, в субботу, 10 октября, Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского было много возможностей урегулировать конфликт, но он этого не сделал. В связи с этим американский политик призвал провести выборы в Украине и избрать лидера, способного договориться с Россией.

В воскресенье, 11 октября, спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прокомментировал призыв Трампа сменить президента Украины. Москва одобрительно восприняла слова Трампа о необходимости выборов в Украине.