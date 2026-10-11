Официальная Москва положительно отреагировала на призыв к смене руководства в Киеве. Об этом Дмитриев сообщил в своих социальных сетях.

Что сказали в Москве?

В субботу, 10 октября, президент США на фоне соглашения с Путиным о российском дизеле заявил, что Украине пора сменить президента. Спецпредставитель Путина прокомментировал слова американского президента.

По словам Кирилла Дмитриева, позиция американского лидера совпадает с мнением тех, кто якобы стремится к прекращению боевых действий. Пропагандист утверждает, будто бы Украине нужно руководство, стремящееся к миру.

Украине пора избрать нового президента. Это знаково и исторически,

– заявил Дмитриев.

По мнению чиновника, Зеленский разжигает войну. Хочет ли Путин продолжать войну, а если нет, то почему увеличил военный бюджет, чиновник почему-то не сказал.

Специальный представитель также писал, что президент США признал проблему создания трудностей для всего мира из-за текущей политики Киева. По словам Дмитриева, именно так называемая "дизельная дипломатия" раскрыла истинное положение дел.

Что известно о заявлении президента США?

Отметим, что Дональд Трамп обосновал свое заявление тем, что Владимир Зеленский якобы отказывается от каких-либо договоренностей для завершения войны.

Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений,

– сказал глава Белого дома.

Предложение американского лидера сменить руководство в Украине прозвучало на фоне споров об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и его договоренностей с Владимиром Путиным х в отношении поставок дизельного топлива.