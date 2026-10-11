Офіційна Москва схвально сприйняла заклик до зміни керівництва в Києві. Про це Дмітрієв розповів у власних соцмережах.

Що сказали у Москві?

У суботу, 10 жовтня, президент США на тлі угоди з Путіним про російський дизель заявив, що Україні час міняти президента. Спецпредставник Путіна прокоментував слова американського президента.

За словами Кирила Дмитрієва, позиція американського лідера збігається з думкою тих, хто нібито прагне припинення бойових дій. Пропагандист стверджує, буцімто Україні потрібне керівництво, яке прагне миру.

Україні час обрати нового президента. Знаково й історично,

– заявив Дмитрієв.

На думку чиновника, Зеленський розпалює війну. Чи хоче Путін продовжувати війну, а якщо ні, то чому збільшив військовий бюджет посадовець чомусь не сказав.

Спеціальний представник також писав, що президент США визнав проблему створення труднощів для всього світу через поточну політику Києва. За словами Дмитрієва, саме так звана "дизельна дипломатія" викрила справжній стан речей.

Що відомо про заяву президента США?

Зазначимо, Дональд Трамп мотивував власну заяву тим, що Володимир Зеленський нібито відмовляється від будь-яких домовленостей для завершення війни.

Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угоди,

– сказав очільник Білого дому.

Пропозиція американського лідера змінити керівництво в Україні пролунала на тлі суперечок щодо ударів по російських нафтопереробних заводах і його домовленостей із Володимиром Путіним стосовно постачання дизельного пального.