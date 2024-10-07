Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, прокомментировав заявления Трампа об Украине.

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Почему Трамп любит одиозные заявления

Соединенные Штаты находятся за месяц до выборов президента. Дональд Трамп постоянно был сосредоточен на том, чтобы ухудшить ситуацию для Джо Байдена. Ему нужно, чтобы демократы потерпели неудачу на разных направлениях. А в ситуации с войной в Украине, вероятно, Трамп вообще не слишком хочет поддерживать наше государство.

Когда-то он тормозил помощь Украине. Потом перестал. Он хочет, чтобы Украина проиграла вместе с ним, чтобы он имел возможность покрасоваться перед Путиным. Трамп – человек, который все время ищет момент, чтобы правильно поджечь все, чтобы навредить конкуренту,

– считает Рашкин.

В течение последнего месяца в США появилось около 250 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы составляет около 4%. По словам Рашкина, Трамп хотел устроить забастовку с масштабными последствиями с помощью работников портов. Но все удалось "потушить".

Также Трамп пугает Путиным и ядерной войной. Байдену же важно удержать ситуацию,

– отметил Рашкин.

Трамп неоднократно говорил, что в случае победы на выборах закончит войну в Украине еще до инаугурации. Однако он никогда конкретно не сообщал о своем плане действий. Его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс предположил, как все может выглядеть. По его мнению, речь идет о том, что Украина сохранит суверенитет, но часть территорий нашего государства будет оккупированной.

При этом Владимир Зеленский уже встречался с Дональдом Трампом в сентябре. Президент Украины указал, что получил "очень прямую информацию" от Трампа, что тот будет поддерживать наше государство в случае победы на выборах.