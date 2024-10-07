Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, прокоментувавши заяви Трампа про Україну.

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Чому Трамп любить одіозні заяви

Сполучені Штати перебувають за місяць до виборів президента. Дональд Трамп постійно був зосереджений на тому, аби погіршити ситуацію для Джо Байдена. Йому потрібно, щоб демократи зазнали невдач на різних напрямках. А в ситуації з війною в Україні, ймовірно, Трамп взагалі не надто хоче підтримувати нашу державу.

Колись він гальмував допомогу Україні. Потім перестав. Він хоче, щоб Україна програла разом з ним, аби він мав можливість покрасуватися перед Путіним. Трамп – людина, яка весь час шукає момент, аби правильно підпалити все, щоб нашкодити конкуренту,

– вважає Рашкін.

Упродовж останнього місяця у США з'явилося близько 250 тисяч робочих місць, а рівень безробіття становить близько 4%. За словами Рашкіна, Трамп хотів влаштувати страйк з масштабними наслідками за допомогою працівників портів. Але все вдалося "згасити".

Також Трамп лякає Путіним та ядерною війною. Байдену ж важливо втримати ситуацію,

– зауважив Рашкін.

Трамп неодноразово говорив, що в разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до інавгурації. Однак він ніколи конкретно не повідомляв про свій план дій. Його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс припустив, як все може виглядати. На його думку, йдеться про те, що Україна збереже суверенітет, але частина територій нашої держави буде окупованою.

При цьому Володимир Зеленський вже зустрічався з Дональдом Трампом у вересні. Президент України вказав, що отримав "дуже пряму інформацію" від Трампа, що той підтримуватиме нашу державу в разі перемоги на виборах.