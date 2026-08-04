Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Залужный вполне обоснованно критикует НАТО за то, что альянс фактически руководствуется доктринами времен Второй мировой войны. Но он согласен с тем, что Украине все же есть что перенять у Альянса.

Почему Украина нуждается от НАТО?

По словам Свитана, Залужный подчеркнул, что страны НАТО обладают технологиями, которые критически важны для Украины. В этом направлении чрезвычайно важно сотрудничать.

Без спутниковой разведки мы просто остановимся. Тогда с ударами на большие расстояния возникнут проблемы и начнутся серьезные трудности на линии соприкосновения. Это те технологии, которых у нас, к сожалению, нет. А в НАТО они есть,

– сказал Свитан.

Свитан прокомментировал заявление Залужного о НАТО: смотрите видео 24 Канала

К тому же страны НАТО обладают ядерным оружием. Если бы Украина оказалась под таким "зонтиком", это было бы лучшей гарантией безопасности. Именно поэтому нашему государству важно продолжать двигаться в направлении НАТО. Но параллельно и строить союзы между странами.

Отношения с НАТО точно нельзя обрывать. А вот в самом НАТО есть свои определенные альянсы, связанные с различными финансовыми и техническими возможностями. Здесь нужно смотреть в сторону Великобритании, скандинавских стран – от Дании до Финляндии,

– подчеркнул Свитан.

Добавим, что недавно во время дискуссии на общем совещании послов в Киеве Залужный заявил, что вряд ли Украина вообще вступит в НАТО. Он на протяжении 12 лет занимался тем, чтобы освоить стандарты Альянса. И каждый год звучали слова, что "вот-вот Украина вступит в НАТО", но этого так и не произошло.