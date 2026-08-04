Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Залужний цілком обґрунтовано критикує НАТО за те, що вони фактично керуються доктринами часів Другої світової війни. Але він погоджується, що Україна все ж має що перейняти в Альянсу.

Чого Україна потребує від НАТО?

За словами Світана, Залужний підкреслив, що країни НАТО володіють технологіями, які критично важливі для України. В цьому напрямку надзвичайно важливо співпрацювати.

Без супутникової розвідки ми просто зупинимося. Тоді з далекобійними ударами будуть проблеми та почнуться серйозні труднощі на лінії зіткнення. Це ті технології, яких у нас, на жаль, немає. А в НАТО вони є,

– сказав Світан.

Світан прокоментував заяву Залужного про НАТО: дивіться відео 24 Каналу

До того ж країни НАТО володіють ядерною зброєю. Якщо Україна опинилася б під такою "парасолькою", то це було б найкращою гарантією безпеки. Саме тому нашій державі важливо продовжувати прямувати до НАТО. Але паралельно й будувати союзи між країнами.

Відносини з НАТО точно не можна обривати. А ось в самому НАТО є свої певні альянси, пов'язані з різними фінансовими та технічними можливостями. Тут маємо дивитися в бік Великої Британії, скандинавських країн – від Данії до Фінляндії,

– підкреслив Світан.

Додамо, нещодавно під час дискусії на загальній нараді послів у Києві Залужний заявив, що навряд чи Україна взагалі вступить у НАТО. Він упродовж 12 років займався тим, аби оволодіти стандартами Альянсу. І кожного року лунали слова, що "ось-ось Україна увійде в НАТО", але цього так і не сталося.