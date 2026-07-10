Залужный выразил пессимизм по перспективах войны в Украине: чем обусловлена позиция экс-главкома

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный 8 июля опубликовал в прессе свою колонку, в которой заявил, что в российско-украинской войне на истощение нельзя говорить о победе на поле боя ни для России, ни для Украины.

Комментируя в эфире 24 Канала высказывания Залужного, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что когда звучат мнения о том, что якобы экс-главком ВСУ не верит в победу Украины, важно понимать, какой смысл он вкладывает в это понятие.

Смотрите также : Залужный назвал возможные варианты победы Украины: какой из них наиболее реалистичен

В чем Залужный видит победу Украины?

По словам исполнительного директора центра прикладных политических исследований "Пента", для Залужного, как военного, победа – это возвращение границ к состоянию 2014 года. По мнению Леонова, он пытается сейчас немного остудить горячие головы тех, кто считает, что в войне наступил переломный момент.

Залужный в своей колонке объяснил, что Россия в настоящее время не способна оккупировать Украину военным путем, а Украина пока не может тем же способом освободить захваченную российской армией территорию.

Есть еще один нюанс, на который, возможно, обращает внимание Валерий Залужный: для Украины, очевидно, наиболее благоприятным моментом было бы прекращение огня и быстрое вступление как минимум в Европейский Союз,

– заявил Леонов.

Однако, как подчеркнул исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", пока наблюдается, что Украина не только не наращивает свои усилия и движение к Евросоюзу, но, согласно последнему рассмотрению нашего прогресса в Европарламенте, она даже теряет свои позиции, а Молдова тем временем существенно опережает нашу страну.

С этой точки зрения мы должны понимать, что сейчас все будет решаться не только на поле боя, но и, в частности, в парламенте президентом, который должен возглавить реформы для вступления в Европейский Союз, поскольку быстрое восстановление Украины и гарантии безопасности без членства в ЕС невозможны в ближайшем будущем,

– подытожил Леонов.

Анализ стратегии Залужного: смотрите в видео