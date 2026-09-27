Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на Администрацию президента Южной Кореи.

Почему возник дипломатический резонанс?

Как отметил высокопоставленный чиновник из администрации южнокорейского лидера, Киев по дипломатическим каналам предупредил о предстоящем заявлении и попросил отнестись к этому шагу с пониманием. В то же время в Сеуле не знали, как именно и в каком объеме прозвучит эта информация.

Во время выступления в ООН Владимир Зеленский публично подтвердил, что Украина передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, которые попали в плен в Курской области России. В Сеуле это раскрытие вызвало недовольство, поскольку южнокорейская сторона планировала урегулировать вопрос репатриации тихо и не разглашать детали.

Вопрос репатриации северокорейских пленных является чрезвычайно деликатным и имеет весомый дипломатический контекст,

– подчеркнул представитель президентской администрации.

По его словам, публичное заявление украинского президента несколько расходилось с ожиданиями Сеула в отношении конфиденциальности, однако корейская сторона продолжает нормальный диалог с Киевом.

Сохранится ли поддержка Украины?

В Голубом доме заверили, что дипломатические недоразумения вокруг заявления не повлияют на дальнейшую поддержку Украины со стороны Южной Кореи. Все вопросы помощи и двустороннего сотрудничества рассматриваются отдельно от ситуации с военнопленными.

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины отвергли обвинения Сеула в нарушении договоренностей, подчеркнув важность прозрачности. До этого южнокорейское руководство выразило возмущение публичным освещением этой темы.