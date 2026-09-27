Киев заранее предупредил Сеул о заявлении Зеленского относительно передачи северокорейских пленных

Украинские власти заранее сообщили Сеулу о намерении публично рассказать о передаче двух северокорейских военнопленных. Несмотря на это, обнародование информации вызвало дипломатическое недовольство со стороны азиатской страны.

Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на Администрацию президента Южной Кореи.

Почему возник дипломатический резонанс?

Как отметил высокопоставленный чиновник из администрации южнокорейского лидера, Киев по дипломатическим каналам предупредил о предстоящем заявлении и попросил отнестись к этому шагу с пониманием. В то же время в Сеуле не знали, как именно и в каком объеме прозвучит эта информация.

Во время выступления в ООН Владимир Зеленский публично подтвердил, что Украина передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, которые попали в плен в Курской области России. В Сеуле это раскрытие вызвало недовольство, поскольку южнокорейская сторона планировала урегулировать вопрос репатриации тихо и не разглашать детали.

Вопрос репатриации северокорейских пленных является чрезвычайно деликатным и имеет весомый дипломатический контекст,

– подчеркнул представитель президентской администрации.

По его словам, публичное заявление украинского президента несколько расходилось с ожиданиями Сеула в отношении конфиденциальности, однако корейская сторона продолжает нормальный диалог с Киевом.

Сохранится ли поддержка Украины?

В Голубом доме заверили, что дипломатические недоразумения вокруг заявления не повлияют на дальнейшую поддержку Украины со стороны Южной Кореи. Все вопросы помощи и двустороннего сотрудничества рассматриваются отдельно от ситуации с военнопленными.

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины отвергли обвинения Сеула в нарушении договоренностей, подчеркнув важность прозрачности. До этого южнокорейское руководство выразило возмущение публичным освещением этой темы.