Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Россия никак не выиграет войну. Отметим, что такое заявление Владимир Зеленский сделал во время рабочей поездки в Испанию.

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"Если сейчас произойдет заморозка конфликта, и они (россияне – 24 Канал) оставляют за собой часть наших территорий, они получают минимум 4 – 5 лет. Кстати, эта цифра не взята с потолка", – сказал политолог.

О таких данных свидетельствуют исследования западных аналитиков и украинских военных. В них говорится об оценке того, когда Россия может восстановить свой потенциал для ведения новой более масштабной агрессивной войны. Эта война может быть против ЕС или отдельных стран НАТО и Европейского Союза.

Президент очень ясно эту перспективу показал. Это заставит некоторых сторонников необходимости "мирных переговоров" или заморозки конфликта посмотреть на такой сценарий альтернативный для них, и понять, что переговоры сейчас или заморозка – это не выход из ситуации,

– подчеркнул Рейтерович.

Мол, это просто откладывает большую войну на определенный период. Поэтому сейчас можно помочь Украине победить в войне. В будущем война может иметь совсем другие масштабы. И тогда Европе придется непосредственно участвовать в ней.

"Нужно выбирать. Если будут появляться такие заявления, то мы должны иметь очень аргументированный детальный ответ. И это будет уменьшать вероятность появления таких заявлений, что надо "срочно садиться за стол переговоров", о чем-то говорить и идти на какие-нибудь минимальные, но уступки России", – подчеркнул политолог.

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Никаких уступок России