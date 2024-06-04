Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов сказал 24 Каналу, почему появление Зеленского на конференции "Диалог Шангри-Ла" оказалось такой неожиданностью для КНР. Отметим, что Пекин уже отреагировал на слова главы страны, однако все аргументы представителя китайского МИД крайне неубедительны.

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Почему появление Зеленского стало неожиданностью

Появление украинского лидера на ключевом форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе стало неожиданностью и для нас, и для КНР. Ведь это регион Индо-Пацифики, который КНР считает своей землей. Так же Соединенные Штаты вместе с мировыми демократиями определяют Индо-Пацифику основным регионом, где решается будущее человечества.

Китай с Россией сделали все для того, чтобы Азиатские государства не были представлены на Саммите мира. Долгое время мы видели небольшой перечень государств, которые участвуют, но сейчас после визита президента Зеленского этот перечень расширился. Китаю очень невыгодно то, что Украина появилась в регионе.

Воспринимает ли Китай нашу страну как угрозу для себя

КНР воспринимает Украину как большую угрозу. Но тут стоит прояснить, что Китай не воспринимает Украину как субъектную страну. Пекин не уважает наш суверенитет и территориальную целостность.

Это видно и из их заявлений, и из соглашений, которые Си подписывает вместе с Путиным. Однако КНР прекрасно знает, какое информационное влияние имеет Украина, в частности на район Индо-Пацифики,

– сказал Харитонов.

В Индо-Пацифике совершенно другая политическая система и процессы, в отличие от Евроатлантики. Они гораздо более релевантны для нас, чем Европейский Союз. Ведь там чуть ли не каждая страна имеет опыт войны, не такой далекий как Вторая мировая, или находится под угрозой этой войны.

Когда появляется Украина в регионе и называет вещи своими именами о том, что КНР подрывает системы, правила, мир, то это на самом деле влияет на ситуацию в регионе, потому что Украина уважается многими странами,

– отметил Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

Также беспрецедентный визит президента Украины на Филиппины, которые в эти минуты испытывают китайской агрессии в Южнокитайском море. Китай все сильнее усиливает свои провокации против филиппинских островов, атакует филиппинские лодки и народ. Филиппины часто называют себя Украиной в Юго-Восточной Азии.

"Это серьезно, потому что это означает, что страны, которые являются жертвами агрессии, объединяются, независимо от пропаганды и попыток нас разделить. России, которая подконтрольна Китаю, сейчас выгодно, чтобы Украина была региональным государством, чтобы мы были зациклены на процессах в Евроатлантике пока Россия будет строить свои связи под китайской протекцией в регионе Индо-Пацифики и будет иметь огромные деньги для продолжения войны", – добавил Харитонов.

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