Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов сказав 24 Каналу, чому поява Зеленського на ​​конференції "Діалог Шангрі-Ла" виявилася такою несподіванкою для КНР. Зазначимо, що Пекін вже відреагував на слова очільника країни, однак усі аргументи речника китайського МЗС вкрай непереконливі.

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Чому поява Зеленського стала несподіванкою

Поява українського лідера на ключовому безпековому форумі Азійсько-Тихоокеанському регіоні стала несподіванкою і для нас, й для КНР. Адже це регіон Індо-Пацифіки, який КНР вважає своєю землею. Так само Сполучені Штати разом зі світовими демократіями визначають Індо-Пацифіку найосновнішим регіоном, де вирішується майбутнє людства.

Китай з Росією зробили все для того, щоб Азійські держави не були представлені на Саміті миру. Довгий час ми бачили невеликий перелік держав, які беруть участь, але зараз після візиту президента Зеленського цей перелік розширився. Китаю дуже невигідно те, що Україна з'явилася в регіоні.

Чи сприймає Китай нашу країну як загрозу для себе

КНР сприймає Україну як велику загрозу. Але тут варто прояснити, що Китай не сприймає Україну як суб'єктну країну. Пекін не поважає наш суверенітет та територіальну цілісність.

Це видно і з їхніх заяв, і з угод, які Сі підписує разом з Путіним. Проте КНР чудово знає, який інформаційний вплив має Україна, зокрема на район Індо-Пацифіки,

– мовив Харитонов.

В Індо-Пацифіці абсолютно інша політична система та процеси, на відміну від Євроатлантики. Вони набагато більш релевантні для нас, ніж Європейський Союз. Адже там ледь не кожна країна має досвід війни не такий далекий як Друга світова, або перебуває під загрозою цієї війни.

Коли з'являється Україна у регіоні й називає речі своїми іменами про те, що КНР підриває системи, правила, мир, то це насправді впливає на ситуацію в регіоні, бо Україна шанується багатьма країнами,

– зазначив Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Також безпрецедентний візит президента України до Філіппін, які у ці хвилини зазнають китайської агресії в Південнокитайському морі. Китай дедалі сильніше посилює свої провокації проти філіппінських островів, атакує філіппінські човни й народ. Філіппіни часто називають себе Україною у Південно-східній Азії.

"Це серйозно, тому що це означає, що країни, які є жертвами агресії, об'єднуються, незалежно від пропаганди й спроб нас розділити. Росії, яка підконтрольна Китаю, нині вигідно, щоб Україна була регіональною державою, щоб ми були зациклені на процесах в Євроатлантиці поки Росія будуватиме свої зв'язки під китайською протекцією в регіоні Індо-Пацифіки й матиме шалені гроші для продовження війни", – додав Харитонов.

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