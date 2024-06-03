Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що поїздка Володимира Зеленського у Сінгапур та Філіппіни дуже важлива для нашої держави. Він додав, що Китай географічно дуже близько розташований до цих країн.

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"Після Філіппін Зеленському обов'язково варто поїхати у Тайвань, адже це китайський острів", – сказав він.

Чому Тайвань важливий для України

Роман Світан пояснив, що Тайвань не належить до Китайської Народної Республіки, де Сі Цзіньпін окупував владу. Цей острів має назву Китайська Республіка Тайвань, де живуть китайці, які на демократичних виборах 13 січня 2024 року обрали законного президента.

Україні варто налагодити зв'язки із новим демократично обраним президентом Тайваню та показати Китаю, що ми не задоволені тим, що Пекін бере участь у війні Росії проти України. Китайські боєприпаси, зброя та деталі до неї кожного дня вбивають українців,

– наголосив він.

На думку військового експерта, нашій країні варто відкрити тайванське посольство, а українське на території Тайваню.

Китай "розірве", якщо українська делегація прибуде до Тайваню. Але це треба робити (налагоджувати співпрацю – 24 Канал), адже Китай це та ж Росія,

– висловився Роман Світан.

Напружені відносини між Китаєм та Тайванем