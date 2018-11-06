Заявление Луценко об отставке – это... Ваше мнение

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 6 ноября заявил, что подает в отставку. Однако для его отставки в Раде нужно набрать 226 голосов, и очень сомнительно, что это произойдет. Что вы думаете об этой ситуации – это просто игра на публику или реальное признание генпрокурором своих ошибок?

Поводом для такого заявления Юрия Луценко стали обвинения в отсутствии результатов по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. И это далеко не единственное дело, не доведенное до конца действующим генпрокурором.

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Теперь президент должен внести представление в парламент. Для отставки Луценко нужно согласие большинства – 226 голосов. Как показало рейтинговое голосование 6 ноября, такого согласия в Совете нет. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддержит решение.

Как думаете вы – каковы настоящие мотивы Луценко?