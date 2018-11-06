Заява Луценка про відставку – це… Ваша думка

Генпрокурор України Юрій Луценко 6 листопада заявив, що подає у відставку. Однак для його відставки в Раді потрібно набрати 226 голосів, і дуже сумнівно, що це станеться. Що ви думаєте про цю ситуацію – це просто гра на публіку чи реальне визнання генпрокурором своїх помилок?

Приводом для такої заяви Юрія Луценка стали звинувачення у відсутності результатів щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Та це далеко не єдина справа, не доведена до кінця чинним генпрокурором.

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Тепер президент повинен внести подання в парламент. Для відставки Луценка потрібна згода більшості – 226 голосів. Як показало рейтингове голосування 6 листопада, такої згоди в Раді немає. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримає рішення.

Як гадаєте ви – які справжні мотиви Луценка?