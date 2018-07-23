Заявление Путина о "референдуме" в Крыму: Геращенко объяснила пользу для Украины

Заявление президента России Владимира Путина, где он признался в организации и проведении "референдума" в Крыму в марте 2014 года станет серьезной доказательной базой в исках Украины против РФ.

Об этом рассказала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Ирина Геращенко в интервью "Украинской правде".

Читайте также: В Меджлисе удивили заявлением, кого Россия хочет заселить в Крыму вместо крымских татар

Как известно, 16 июля президент РФ Владимир Путин во время совместной конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия провела на территории Крыму "референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН". Сам Трамп признал "референдум" незаконным.

Так, комментируя слова главы Кремля, политик отметила, что считает признание Путина в организации и проведении так называемого референдума в Крыму главным итогом саммита президентов России и США в Хельсинки.

Главным моментом была явка с повинной Путина, когда он сказал, что "мы провели референдум". Убеждена, это поможет нашим юристам, юристам МИД, Минюста при подготовке очередных исков против РФ относительно незаконного референдума под дулом автоматов. Путин добавил в копилку вещи, которые для нас будут доказательной базой,

– отметила Геращенко.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах они обсудили "украинский кризис", в частности, ситуацию на Донбассе и незаконную аннексию Россией Крыма.