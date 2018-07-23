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Заява Путіна про "референдум" у Криму: Геращенко пояснила користь для України

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Геращенко прокоментувала заяву Путіна про "референдум" у Криму
Геращенко прокоментувала заяву Путіна про "референдум" у Криму / pravda.com.ua

Заява президента Росії Володимира Путіна, де він зізнався в організації та проведенні "референдуму" в Криму в березні 2014 року стане серйозною доказовою базою у позовах України проти РФ.

Про це розповіла представник України у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Ірина Геращенко в інтерв'ю "Українській правді".

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Як відомо, 16 липня президент РФ Володимир Путін під час спільної конференції зі своїм американським колегою Дональдом Трампом заявив, що Росія провела на території Криму "референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН". Водночас, сам Трамп визнав "референдум" незаконним.

Так, коментуючи такі слова глави Кремля, політик зауважила, що вважає визнання Путіна в організації та проведенні так званого референдуму в Криму головним підсумком саміту президентів Росії та США в Гельсінкі.

Найголовнішим моментом була явка з повинною Путіна, коли він сказав, що "ми провели референдум". Переконана, це допоможе нашим правникам, юристам МЗС, Мінюсту при підготовці чергових позовів проти РФ відносно незаконного референдуму під дулом автоматів. Путін додав в скарбничку речей, які для нас будуть доказовою базою,
– наголосила Геращенко.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах вони обговорили "українську кризу", зокрема ситуацію на Донбасі та незаконну анексію Росією Криму.

Теги: Новини України Ірина Геращенко Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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