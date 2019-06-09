Высокие рейтинги Медведчука и Бойко

Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которых осуждали за прямые перелеты в страну-агрессор и переговоры с Кремлем, снова полетели в Россию. В то же время за партию "Оппозиционная платформа – за жизнь" готовы проголосовать чуть больше 10% украинцев.

Такая благосклонность избирателей позволяет попасть политикам в Верховную Раду нового созыва. По словам экспертов, их готовы поддерживать те, кто страдает от просмотра российской пропаганды и кто ностальгирует за советским союзом.

Видео: смотрите почему "Оппозиционная платформа – за жизнь" имеет такие высокие рейтинги