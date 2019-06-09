Заявление Зеленского относительно наемников России и рейтинг Медведчука – топ-5 видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Заявление Зеленского, которое возмутило украинских бойцов
Украинских бойцов возмутили слова Президента Владимира Зеленского о том, что обстрелы на фронте свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
Пресс-офицер полка "Азов" под прозвищем "Никополь" в комментарии 24 каналу сказал, что боевики не могли выйти из-под контроля России, потому что их кормит страна-агрессор. Они получают оттуда боекомплекты и технику.
Видео: смотрите ответ украинских бойцов Владимиру Зеленскому
Высокие рейтинги Медведчука и Бойко
Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которых осуждали за прямые перелеты в страну-агрессор и переговоры с Кремлем, снова полетели в Россию. В то же время за партию "Оппозиционная платформа – за жизнь" готовы проголосовать чуть больше 10% украинцев.
Такая благосклонность избирателей позволяет попасть политикам в Верховную Раду нового созыва. По словам экспертов, их готовы поддерживать те, кто страдает от просмотра российской пропаганды и кто ностальгирует за советским союзом.
Видео: смотрите почему "Оппозиционная платформа – за жизнь" имеет такие высокие рейтинги
Заявление Кучмы относительно оккупированного Донбасса
Новый старый представитель в трехсторонней группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинская армия должна прекратить огонь в ответ.
К тому же, Леонид Кучма предлагает отменить экономическую блокаду Донбасса, за которую так тяжело боролись активисты. Они несколько месяцев мерзли на железнодорожных путях, чтобы в ОРДЛО и оттуда не курсировали грузовые поезда.
Видео: смотрите реакцию украинцев на такое заявление Леонида Кучмы
Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике под Киевом
В Василькове Киевской области на территории птицефабрики "Ясенсвит" произошел масштабный пожар. Сейчас там работают мобильные лаборатории ГСЧС, которые измеряют воздух, чтобы проверить, не попали ли туда какие-то ядовитые вещества.
На время пожара в цехе не было людей, поэтому пострадавших или погибших нет. Однако существенно пострадали птицы с фабрики. Пресс-секретарь ГСЧС сообщила, что на момент возникновения пожара в здании находилось около 150 тысяч птиц. Все они погибли в огне.
Видео: смотрите больше о пожаре на птицефабрике
Запрет на строительство солнечных станций
В Украине вступил в силу новый закон, который ограничивает строительство домашних солнечных станций. Теперь их можно устанавливать только на крышах капитальных зданий. Однако большинство украинцев уже установили свои панели именно на земле.
Зарегистрировать право собственности можно только на те здания или сооружения, которые нельзя отделить от земельного участка и переместить без существенного обесценивания. Простыми словами – сооружение должно иметь фундамент, быть "капитальным", а не временным.
Видео: смотрите почему внесли запрет на строительство солнечных станций